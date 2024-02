Protesta a oltranza I trattori | Andiamo avanti L’Irpef? Un contentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Non ci fermeremo,adfinché non ci ascolteranno". Non mostrano nessun segno di stanchezza gli agricoltori che domani faranno un nuovo presidio a Pievesestina di Cesena alla guida dei loro. Un presidio che dovrebbe durare più giorni. "Vogliamo un tavolo di confronto con il governo Meloni – spiega l’agricoltore forlivese Denis Franchini – Non riusciamo più a guadagnare dal nostro lavoro, non facciamo più reddito, non vediamo via di uscita. Un chilo di grano lo dobbiamo vendere a 10 euro, ma con quel prezzo non c’è guadagno. Anche per la vendita delle pesche il mio guadagno è di 20 centesimi al chilo, una cifra ridicola. Vorremmo almeno recuperare i costi di produzione e avere un prezzo remunerativo dei prodotti. Abbiamo chiesto con una lettera inviata al governo che ci sia una nostra ...