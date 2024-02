Prosieben corre in Borsa +10% dopo dati 2023 | bene anche Mfe

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ottima reazione ina Francoforte perpreliminari sulresi noti ieri a mercati chiusi: il titolo del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista con quasi il 30% dei diritti di voto, sale del 10% a 6,2 euro.il Biscione: in Piazza Affari l'azione B cresce del 2,3% a quota 3,06, il tiolo A del 2,7% a 2,12. L'anno scorso la società bavarese ha registrato un margine operativo lordo rettificato di 578 milioni, in calo del 15% rispetto all'anno precedente, con ricavi scesi del 7,5% a 3,8 miliardi. Ma nel solo quarto trimestre il margine operativo lordo rettificato è salito dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 335 milioni, sopra le stime comunicate precedentemente dal gruppo e ...

