Promozione Il Fiorano ha scelto | in panchina mister Santi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È Marco(foto) il nuovo allenatore del. Dopo l’esonero di Nobile il ds Ferrari hal’ex tecnico di Colombaro, La Veloce e Polinago, che sarà affiancato dal suo vice Davide Bortolotti.ha anche un passato in biancorosso come giocatore e dovrà cercare di guidare il, penultimo a -3 dalla zona playout, a una difficile salvezza nelle ultime 11 giornate a cominciare da domenica a Scandiano. In Eccellenza torna in sella Luigi Apolloni,dai parmensi del Salsomaggiore (scesi dalla D ma quint’ultimi) dopo le dimissioni di Ghia. Simone Cavalli non è più l’allenatore del Reggiolo (Prima C), al suo posto Davide Marmiroli.