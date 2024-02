Promes | una nuova condanna | sei anni di carcere per traffico di droga

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il calciatore 32enne olandese Quincyè statoto a seidiperdiha trasportato, con un complice, 1363 kg di cocaina: Mundo Deportivo riporta quanto detto dai media olandesi: “Lui e un altro uomo sono stati giudicati colpevoli di aver trasportato 1.363 kg di cocaina. Nello specifico, in due lotti da 650 e 713 kg dal Brasile ad Anversa nascosti in una spedizione di sale marino nel gennaio 2020. Tuttavia, va sottolineato chenon sarebbe stato presente al processo perché “pensa di essere intoccabile perché sta giocando in Russia”, con lo Spartak Mosca. “Il caso è venuto alla luce dopo che la squadra di intelligence criminale della polizia ha ricevuto le seguenti informazioni: un uomo di 32 ...