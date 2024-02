Profumo da donna per San Valentino | le novità da regalare

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fragranze pensate per ogni personalità femminile. Dai profumi fioriti per le più romantiche a quelli legnosi per le più passionali, passando per la dolcezza delle note gourmand, la freschezza di accordi verdi e l'eleganza di muschio, ambra e resina

Profumi alla ciliegia migliori: le fragranze fruttate più sensuali del momento 6. Gritti Privé Duchessa Una ciliegia nobile, dedicata a una donna aristocratica che conquista con il suo incantevole profumo. In questo caso la ciliegia si esprime insieme a marzapane, zucchero di ...

Istruttore di Trenord cerca di strangolare donna capotreno Un istruttore di Trenord ha aggredito, stringedole al collo una sciarpa nel tentativo di strangolarla, una collega capotreno a bordo di un treno Malpensa Express partito dalla stazione di Milano Centr ...

Profumi di MARCA fino a 30€ per lui e per lei: promo SHOCK di San Valentino Se ancora non sai cosa regalare alla tua dolce metà per la festa di San Valentino, un buon profumo di marca è sicuramente la migliore soluzione. Approfittando degli eccezionali prezzi Amazon, in promo ...