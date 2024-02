Profughi palestinesi | catastrofe o business?Bandita da Israele una funzionaria ONU Italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)vieta l'ingresso nel paese a Francesca Albanese,Onu, per un post in cui giustificava il massacro del 7 ottobre condotto dal HAMAS e accusava la comunità internazionale di non aver fatto abbastanza per prevenirlo. Ma quanto invece si è impegnata l'ONU per aiutare realmente ie allentare le tensioni in medio oriente? UNWRA, scuole dell'odio finanziate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, impiegati ONU tra le fila dei terroristi e come milioni di"danno da mangiare" a miglia di impiegati pubblici e fungono da un formidabile strumento politico nelle mani dei terroristi.Clicca qui per vedere il video completo sul canale di Tommy N.D.