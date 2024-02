Processo Rigopiano | in appello condannato l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo Confermate 22 assoluzioni

Dopo l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, che scatenò la rabbia dei parenti delle 29 vittime, in appello è stata parzialmente riformata la ... (ilfattoquotidiano)

Francesco Provolo , ex prefetto di Pescara , è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo d'appello per la Tragedia di Rigopiano , avvenuta il ... (tg24.sky)

Dopo oltre due mesi di udienze e a poco meno di un anno dalla sentenza di primo grado al Tribunale di Pescara, per la Tragedia dell'Hotel Rigopiano ... (tg24.sky)

L'Aquila - Dopo un lungo iter processuale, mercoledì 14 febbraio segna il verdetto di secondo grado per il tragico disastro dell'Hotel Rigopiano , ... (abruzzo24ore.tv)

Rigopiano - al via il processo d’Appello : i pm ribadiscono tutte le richieste di condanna

In primo grado furono condannati solo cinque dei trenta imputati. Ora in Corte d’Appello all’Aquila è iniziato il secondo grado del processo per la ... (ilfattoquotidiano)