Processo Rigopiano | condannato l’ex Prefetto L’avvocato di Feniello | “Valuteremo il ricorso in Cassazione”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn anno e otto mesi è la sentenza di condanna inflitta dai giudici della Corte d’Appello de l’Aquila perdi Pescara, Francesco Provolo, nelin corso dinanzi alla Corte d’Appello sulla tragedia che il 18 gennaio 2017 vide 29 persone, tra il cui il 28enne di Valva, Stefano, morire sotto le macerie dell’hoteldi Farindola, travolto da una slavina. Con Provolo sono stati condannai anche due dirigenti, il tecnico comunale Enrico Colangelo a 2 anni e 8 mesi, e il dirigente della Prefettura di Pescara, Leonardo Bianco ad 1 anno e 4 mesi. Provolo, Colangelo e Bianco erano stati assolti neldi primo grado. Confermate invece le condanne per gli altri imputati e confermate le 22 assoluzioni del...

