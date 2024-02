Probabili formazioni Empoli-Fiorentina | venticinquesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ledi, match delladi, in programma alle 15:00 di domenica 18 febbraio nella cornice dello stadio Castellani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale, come la moviola e le pagelle dei protagonisti. Nel corso della settimana, inoltre, vi offriremo i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Vincenzo Italiano. Dopo il derby dell’Appennino col Bologna, per i viola c’è un’altra partita sentitissima, cruciale per il cammino europeo. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione.– Spazio al 3-5-2. Cerri ...