Primo Sì al ddl Nordio Ecco cosa prevede

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)Sì dal Senato al ddldi riforma della giustizia penale. Il testo che si compone di nove articoli. Ha ricevuto 104 voti a favore e 56 contrari. Il reato d’abuso d’ufficio spazzato via, il perimetro del traffico di influenze illecite notevolmente ridimensionato e un giro di vite sulla pubblicazione delle intercettazioni. Sono queste le principali misure introdotte dal ddlche ha incassato il via libera dell’aula del Senato e che ora passa all’esame della Camera. Il ddl firmato dal Guardasigilli Carloe approvato ieri dal Senato con 104 voti a favorel’abolizione dell’abuso d’ufficio È l’articolo 1 del ddl firmato dal Guardasigilli Carloa contenere la modifica al codice penale più discussa del provvedimento: l’abolizione dell’abuso d’ufficio, ...

