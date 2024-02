Prevenzione tumori Via alla campagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Partita laper ladei, si inizia da Corbetta per arrivare a Busto Garolfo, e poi Arluno, Dairago, Buguggiate e Azzate. I comuni, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ed associazione Salute Donna uniti per offrire visite di screening oncologiche gratuite. Le visite disaranno effettuate negli ambulatori comunali, studi medici locali a o in appositi spazi. Un’occasione da cogliere al volo, se si pensa che in Italia, nel 2023, sono stimate 395mila nuove diagnosi di tumore: 208mila negli uomini e 187mila nelle donne, con un trend in crescita dopo gli anni della pandemia. "Per questo laè sempre più importante", sottolinea Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. "Il primo ambulatorio è stato organizzato con il patrocinio del comune di Corbetta ...