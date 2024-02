Prete accusato di abusi sessuali su minori | la difesa | «Gesti sdoganati | come Benigni con Pippo Baudo a Sanremo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tra poche settimane, il prossimo 5 marzo, è atteso il verdetto nel processo che vede imputato don Giuseppe Rugolo per violenza sessuale aggravata. Il parroco è stato arrestato nell’aprile 2021 a Ferrara perché ritenuto colpevole di comportamenti einappropriati con alcuniquando era in servizio a Piazza Armerina, nell’Ennese in Sicilia, nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Secondo gli investigatori poi la Diocesi avrebbe provato a coprire l’accaduto comprando il silenzio di una giovane vittima, che avrebbe subito le attenzioni del sacerdote per quattro anni tra il 2009 e il 2013. Ma nell’udienza di martedì 13 febbraio i legali difensori hanno rigettato le accuse e minimizzato i comportamenti del parroco, che secondo gli inquirenti salutava e si approcciava ai giovani fedeli toccandoli nelle parti intime. Gli avvocati del vescovo di ...