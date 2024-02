Presidio di fronte alla sede Rai di Milano contro l’informazione su Gaza | “La tv di Stato si è fermata al 7 ottobre | sia raccontata la verità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “La Rai si èal 7 di. Non chiediamo nient’altro se non raccontare la”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti filo palestinesi che si sono radunati diRai diper denunciare la narrazione della tv disul conflitto Israele palestinese e le parole dell’amministratore delegato Roberto Sergio sul caso Ghali. Tra loro anche un lavoratore dellaRai di: “L’amministratore delegato non può parlare a nome di tutti i dipendenti. Nel suo testo (quello fatto leggere a Mara Venier durante Domenica In ndr) scredita la missione pluralistica di servizio pubblico Rai”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.