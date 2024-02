Presentata la nuova Ferrari SF-24 | Leclerc e Sainz a caccia della Red Bull | “Non vediamo l’ora di guidarla”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Con una presentazione sobria e in streaming si è alzato il velo sullamonoposto di Maranello che dovrà andare adi Max Verstappen Le ultime stagioni vissute nelle retrovie, a combattere per le briciole lasciate dalla Redsu tutti i circuiti del mondiale, hanno convinto laa ribaltare completamente il progetto tecnico alla basevettura che è già scesa in pista a Fiorano per un primo test. Cambiare per rilanciarsi, per affrontare due stagioni con una base che sia in grado di recuperare terreno su Rede sfidarla per la vittoria con regolarità, in attesa poi dell’approdo di Lewis Hamilton nel prossimo anno. LaSF-24 – Cityrumors.it ansa foto Il digiuno mondiale ...