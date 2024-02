Premi Oscar | annunciata una nuova categoria per la prima volta dopo 23 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Per laa distanza di 23, iassisteranno all’aggiunta di unacompetitiva. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha difatti svelato recentemente l’inserimento di un’ulteriore statuetta d’oro: ecco di cosa si tratta. Era il 2001 quando l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione fondata nel 1927 che annualmente assegna le ambite statuette d’oro, introdusse la sezione dedicata al Miglior Film d’Animazione. A partire dall’edizione dei2002, dunque, le categorie sono arrivate a 23, fino ad ora. È stata difatti resa recentemente nota la decisione di portare le sezioni competitive a 24, con l’aggiunta di una...