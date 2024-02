Prabowo Subianto verso la vittoria in Indonesia Dopo due flop | uso dei social e “ripulitura” hanno funzionato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I suoi comizi: uno show. La sua presenza: da fare invidia alle star più famose di Tik Tok. Alle elezioni presidenziali indi martedì 14 febbraio èil vincitore con il 55% dei voti secondo i primi exit poll. Al suo terzo tentativo nella corsa presidenzialeessere stato sconfitto nel 2014 e nel 2019 dall’uscente Joko “Jokowi” Widodo (sul cui tacito supporto ha però potuto contare in questa tornata), l’ex generale e attuale ministro della Difesa ha già rivendicato lacon un discorso allo stadio di Jakarta di fronte a una folla di sostenitori. Cauto silenzio invece dai suoi avversari, l’ex governatore della regione di Java, Ganjar Pranowo e il precedente ministro dell’educazione e guida della capitale, Anies Baswedan. Sono oltre 204 milioni ...

L’attuale ministro della difesa Prabowo Subianto , un ex generale ai tempi della dittatura, si è proclama to il 14 febbraio vincitore delle elezioni ... (internazionale)

Perché dovrebbe preoccupare la vittoria dell'attuale ministro della Difesa, ex generale rimosso nel 1998 perché sospettato di gravi violazioni dei ... (huffingtonpost)

Indonesia, l’ex generale (e genero) del dittatore Suharto verso la presidenza. Accuse di brogli e rischio deriva autoritaria Voce ferma, piglio autoritario, nessuna emozione lasciata trasparire, l’ex generale Prabowo Subianto prende la parola alle 20 in diretta sulla rete nazionale Metro Tv e rivendica la vittoria. Parla ...

Prabowo Subianto è il nuovo presidente dell’Indonesia. Ex generale accusato di crimini contro l’umanità nella repressione delle rivolte a Papua e Timor Est L’Indonesia ha scelto il suo nuovo presidente. E il quarto Paese più popoloso del mondo, nonché la più grande democrazia a maggioranza musulmana, non ha scelto un tipo qualsiasi. Si chiama Prabowo Sub ...

L'ex generale Prabowo Subianto si prende l’Indonesia Prabowo Subianto, ex comandante delle forze speciali, era noto per la sua reputazione temibile. Durante la sua terza candidatura alle elezioni presidenziali, sta ottenendo un notevole successo tra i ...