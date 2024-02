Poster ufficiale per Dostoevskij | la serie Sky Original dei fratelli D’Innocenzo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Rilasciato oggi ildi, laSkyideata, scritta e diretta dai, che sarà presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino,nella sezione Berlinale Special.Laarriverà prossimamente al cinema con Vision Distribution.Fabio e Damianohanno legato il loro nome alla Berlinale già ai tempi del loro fulminante esordio con La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, per poi arrivare a vincere l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020., una produzione Sky Studios prodotta con Paco ...