Pooh in tour anche nell’estate 2024 | ecco le date

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) MILANO – Lo definiscono il loro “regalo di San Valentino”: è ilche iterranno, dando dunque seguito alla trionfale serie di concerti che lo scorso anno ha segnato la loro reunion. Qui di seguito il comunicato della band: “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire ilAMICIXSEMPRE. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Suoneremo in alcuni dei posti più belli d’Italia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”. Apertura prevendite giovedì 15 febbraio alle ore 11. Queste tutte le: •? ...