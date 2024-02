Pooh in concerto a Ferrara | la band protagonista al Summer Festival

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 - Nell’estate estense del, arriveranno icon il loro tour ‘Amici per sempre’ facendo cantare tutta Piazza Ariostea, lunedì 8 luglio. Un annuncio dato oggi, in occasione della festa degli innamorati. Sarà una serata all’insegna del rock italiano e della musica che ha attraversato le generazioni sin dagli anni ‘60 vendendo nel corso della carriera più di 100 milioni di dischi, record assoluto per un complesso italiano. Icone della musica, Robi Facchinetti (voce e tastiera), Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono pronti a salire sul palco per riabbracciare il loro pubblico facendo rivivere gli oltre cinquant’anni di musica, con successi leggendari, salendo sul palco estense a luglio, inserendonelle date del loro ...

Pescara - Per il Concerto dei Pooh previsto per il 1 Gennaio alle 18 nell'area di risulta, sono state emanate ordinanze riguardanti la circolazione ... (abruzzo24ore.tv)

tensioni alle stelle prima del concerto dei Pooh , previsto oggi, lunedì 1 gennaio, a Pescara. I fan in fila per assistere allo spettacolo hanno ... (liberoquotidiano)

