Polizia salva una persona | tentava di lanciarsi dal monumento del marinaio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoA qualche giorno di distanza da un tentato suicidio da parte di un ragazzino poi incoraggiato e consolato dai poliziotti intervenuti, gli agenti delle volanti della Questura di Taranto, hanno sventato un’altra tragedia, con grande umanità, professionalità e senso del dovere,ndo la vita a unache, in preda allo sconforto, stava perdal Lungomare di Taranto, nei pressi deldel. L’uomo che pare soffra di depressione, aveva già scavalcato la ringhiera ed era in procinto dida un altezza di oltre 20 metri. Il provvidenziale intervento della volante, coadiuvata da altre pattuglie, ha scongiurato il peggio. Si è trattato di un intervento non certo semplice, dove gli agenti, come avvenuto con il quindicenne ...