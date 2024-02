Pnrr | sanzioni per i Comuni in ritardo Ma in Puglia mancano 8 000 dipendenti

La Corte dei conti denuncia: troppi imbrogli sul Pnrr: danni stimati per 1,8 mld di euro Si va dall'illegittimo utilizzo di risorse pubbliche erogate da Simest per l'attuazione dei progetti Pnrr, all'indebita percezione di contributi.

Il Fatto di domani. Israele-Gaza, in Egitto riprendono i negoziati per la tregua. Il caso Ghali, proteste per la censura di Rai e Repubblica Ascolta il podcast del Fatto di domani GUERRA ISRAELE-HAMAS, SI TRATTA AL CAIRO PER 6 SETTIMANE DI TREGUA. GLI USA: “TROPPI CIVILI UCCISI A GAZA”. E INDAGANO SU POSSIBILI CRIMINI. In Egitto ci sono i ...

La Corte dei conti richiama il governo (che vuol ridurne i poteri): “Lo scudo erariale non serve più. Riforme dei controlli Siano condivise” Un nuovo no all’ulteriore proroga dello scudo erariale per gli amministratori pubblici, che appare “non necessaria” visto che la responsabilità è già limitata ai casi di dolo o colpa grave. Ma anche u ...