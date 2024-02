Pistole ad acqua alle 4 del mattino nei corridoi dell’albergo | retroscena da Sanremo 2024

Cristian Sodano, il finanziere «latin lover» che ha ucciso mamma e sorella dell'ex. La lite con la fidanzata, poi gli spari. «L'hanno difesa» Non accettava la fine della relazione con la sua ex Desyrée Amato. Così, ieri pomeriggio Cristian Sodano, finanziere di 27 anni, l'ha raggiunta a casa sua. Una discussione, ...

Come tremano le cose riflesse nell’acqua Ha debuttato il 27 gennaio scorso, in prima assoluta, Come tremano le cose riflesse nell’acqua (cajka), liberamente ispirato a Il gabbiano di Anton Cechov, seconda regia di Liv Ferracchiati in una ...

Parlamento Ue: dibattito sull’Ucraina. Michel (Consiglio), aiuti e armamenti. “Gli ucraini non possono difendersi con le pistole ad acqua” (Strasburgo) L’Ucraina è Europa, l’Europa non è tale senza l’Ucraina. “E non ci facciamo intimidire dalla Russia”. “Daremo all’Ucraina aiuti per tutto il tempo che occorrerà”. Charles Michel, presiden ...