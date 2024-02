Pista da bob di Cortina | c’è una seconda inchiesta | i pm indagano anche per la distruzione del bosco di Ronco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Mentre i cantieri per la costruzione della nuovada bob dinon sono ancora stati aperti, la Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un secondo filone di accertamenti preliminari. Il primo, su sollecitazione di Italia Nostra, riguardava l’esistenza dei permessi della Soprintendenza ai beni ambientali per la rimozione (già avvenuta) di parti della vecchia, su cui era stato apposto un vincolo monumentale. Adesso sul tavolo del procuratore Paolo Luca è finito un esposto per “e deterioramento di beni paesaggistici e disastro ambientale riferito aldi”. A firmarlo sono quattro esponenti del gruppo dei Verdi, i deputati Angelo Bonelli e Luana Zanelli, la senatrice Aurora Floridia e la consigliera regionale del Veneto Cristina Guarda. Il ...