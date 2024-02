Piscine Italcementi Il restyling sarà avviato tra pochi mesi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildelleè realtà. La Giunta ha deliberato l’interesse pubblico della sistemazione e gestione del centro sportivo. Il prossimo passol’avvio di una procedura di gara pubblica, con diritto di prelazione riservato al proponente. "L’iter porterà ad avviare il cantiere entro la fine del 2024 - ha spiegato l’assessore allo Sport, Loredana Poli -, il che implica che entro il 2026 Bergamo potrà avvalersi di un impianto rimesso a nuovo, più efficiente e moderno, raccogliendo le tante richieste pervenute negli anni dalle associazioni sportive". Il piano è stato presentato da un pool di società qualificate: Tipiesse, Pederzani Impianti, A&T Europe Spa, Partecipazioni & Gestioni Srl e Iccrea hanno avanzato la proposta al Comune l’estate scorsa. Il valore dell’intervento si aggira sui 20 ...

Cede il parquet della palestra Italcementi, rimandata la partita della BluOrobica La zona danneggiata si trova in una delle due aree, proprio dove i ragazzi dell'Under 19 si stavano riscaldando. Fortunatamente non si è fatto male nessuno ...

