Pippetto | risate in nerazzurro | “Le mie telecronache diventate varali | sto vivendo un sogno”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pisa, 14 febbraio 2024 – Dalla propria cameretta di Calci a la grande città di Milano, con l’obiettivo di inseguire un: far ridere la gente. È il percorso di Filippo Ignacchiti, in arte "", ragazzo pisano che negli ultimi mesi ha visto i suoi video ironici diventare virali. In particolare, a spopolare sono state le sue originali ’’ delle partite del Pisa, che hanno riscosso successo pure tra i giocatori. Come nasce «»? "Verso la fine di novembre del 2021, sui social. Ai tempi facevo il pizzaiolo, ma non mi sentivo sazio. Mi chiesi: cosa è che farei anche gratis? Mi sono risposto: ’Sono sempre stato un cretino, perché allora non farlo per tutta la vita’? Aprii così i profili su Instagram e TikTok. All’inizio mi seguivano solo amici e parenti, poi il settimo video andò virale". Cosa ...