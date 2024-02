Pioli | ‘Milan favorito? Pensiamo a passare | prima di noi ce ne sono altre tre e una è italiana'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il tecnico del Milan Stefanopresenta la gara valevole per i sedicesimi di Europa League contro il Rennes nella consueta conferenza stampa...

Europa League: Milan col Rennes, Pioli ok a 1,65. La Roma riparte da Rotterdam, il '2' di De Rossi a 3,60 Dopo la Champions, ripartono anche Europa e Conference League. Quattro le squadre italiane ancora in gara, due (Atalanta e Fiorentina) rientreranno in scena direttamente.

Il Milan riparte dal Rennes, Pioli: «Non avere mai vinto l'Europa League è una motivazione in più» Se in campionato le cose sembrano essersi sistemate, adesso il Milan deve lasciare il segno anche in Europa League. Riparte dai sedicesimi, dalla sfida di San Siro contro il Rennes: ...

Milan, Conte esce allo scoperto. Baresi meglio di Maldini E Kalulu… D è pronto a ogni evenienza. Niente brusca interruzione dell'anno sabbatico per aprire un nuovo capitolo, ma solo il tempo per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità in… Leggi ...