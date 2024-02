(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Entro fine 2024 flagship Italia saliranno a dieci" "Ilè stato un anno fondamentale pere lo provano due elementi: lae le. Lanoleggiata diItalia ha infatti visto un aumento del 6,9%, una crescita estremamente rilevante per il mercato italiano e per tutto Il Gruppo, tra

Pigozzi (Arval): “Flotta e immatricolazioni certificano 2023 molto positivo” (Adnkronos) – “Il 2023 è stato un anno fondamentale per Arval e lo provano due elementi: la flotta e le immatricolazioni. La flotta noleggiata di Arval Italia ha infatti visto un aumento del 6,9%, una ...

Casiraghi (Arval): “2023 anno di crescita, struttura ed efficientamento processi” (Adnkronos) – “Considerando la complessità che ha caratterizzato il mercato in questi ultimi dodici mesi, chiudiamo un anno globalmente positivo. Il 2023 per noi è stato un anno positivo non solo in t ...

Arval chiude 2023 con risultati solidi, flotta noleggiata +6,9% (Adnkronos) – Arval Italia, società specializzata in noleggio auto e soluzioni di mobilità e parte del gruppo bancario BNP Paribas, chiude il 2023 con risultati che esprimono la solidità e il dinamism ...