Pigozzi (Arval): “Flotta e immatricolazioni certificano 2023 molto positivo” (Adnkronos) – “Il 2023 è stato un anno fondamentale per Arval e lo provano due elementi: la flotta e le immatricolazioni. La flotta noleggiata di Arval Italia ha infatti visto un aumento del 6,9%, una ...

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli (Adnkronos) – Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per “insufficienza respiratoria”. A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ‘Storie Italiane’, Angelo P ...

Arval chiude 2023 con risultati solidi, flotta noleggiata +6,9% Milano, 14 feb. – (Adnkronos) – Arval Italia, società specializzata in noleggio auto e soluzioni di mobilità e parte del gruppo bancario BNP Paribas, chiude il 2023 con risultati che esprimono la ...