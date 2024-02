Pietrasanta in Garfagnana Altro rinvio per le zebre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Torna in campo già quest’oggi il campionato di Promozione con il turno infrasettimanale valevole per la 23ª giornata (la sesta del girone di ritorno). Non giocherà però il Viareggio, la cui gara a San Piero a Sieve è stata rinviata a data da destinarsi (probabile che questo recupero così come quello del match a Monsummano rinviato due domeniche fa, sempre per i tre viareggini in Nazionale di beach soccer ai Mondiali Carpita-Bertacca-Fazzini, vada nella seconda quindicina di marzo). Gioca invece regolare ilche, ancora senza Genovali (pure lui a Dubai con l’ItalBeach), va sul campo dell’ultima della classe Pieve Fosciana. I biancocelesti sono lanciatissimi, reduci da 6 risultati utili di fila con 14 punti fatti... di cui 11 nelle 5 gare (tutte senza mai prender gol, con Citti uomo-chiave tra i pali) con Giuseppe Della Bona in panchina. La squadra non ...