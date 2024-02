Picchia e minaccia di morte la compagna con un coltello | 44enne arrestato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una 28enne residente a Cormano (Milano) ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti. L'uomo, uncon precedenti, l'avrebbeta eta dibrandendo un

Una donna ha picchia to i propri figli davanti al marito dopo che avevano osato informarlo delle sue relazioni extraconiugali, per poi armarsi di ... (teleclubitalia)

In manette una 28enne, che ha minaccia to il marito e i figli con delle forbici , dopo che i piccoli hanno rivelato al padre la relazione ... (fanpage)

Sant’Antimo (Napoli), 13 febbraio 2024 – "Papà, la mamma esce con un altro uomo” . E la mamma , una 28enne di Sant’Antimo, per impedire ai due figli ... (quotidiano)

Preso a pugni e minacciato dagli altri detenuti: dopo quanto accaduto in carcere, un trentottenne ha chiesto di restare in isolamento perché teme ... (fanpage)

donna picchiata , minacciata e bloccata in casa per ore a Cormano , i carabinieri intervengono e arrestano il convivente . Nella serata di ieri i ... (ilnotiziario)

Una vigilia di San Valentino finita in tragedia quella di una famiglia di Napoli che si è trovata ad affrontare una crisi domestica senza ... (ildifforme)

Picchia e minaccia la sorella: arrestato in flagranza Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Macomer per una vicenda di maltrattamenti in famiglia. L’indagato è accusato di aver picchiato la sorella, oltre ad averla tormentata con offese ...

Macomer, picchia e minaccia di morte la sorella: arrestato in flagranza Nell’ultimo episodio il 41enne aveva contattato telefonicamente la centrale operativa dei carabinieri di Macomer, minacciando di morte la sorella, che si trovava in quel momento negli uffici della ...

Pesta la compagna e la minaccia con un coltello: l'inferno della donna durato 3 anni Botte e violenze. Per anni. Un uomo di 44 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera dai carabinieri a Cormano con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una ...