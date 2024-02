Piazza Stesicoro | coppia con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento fermati insieme | arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Nell’ambito dei servizi preventivi potenziati dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, per contrastare ogni forma di illegalità, tra cui l’odioso fenomeno della “violenza di genere”, i militari del Nucleo Radiomobile hanno organizzato tutta una serie di posti di controllo sull’intero territorio del Capoluogo etneo, tanto nel centro città quanto nelle periferie. In tale contesto, proprio nel corso di uno dei dispositivi di controllo attuato nella centralissima, l’equipaggio di una “gazzella” ha quindi deciso di fermare una utilitaria che transitava in quel momento su quel tratto di strada. A bordo del veicolo, una, un uomo ed una donna, che, a prima vista, non dava adito ad alcun sospetto, circostanza che comunque non faceva desistere i Carabinieri dallo svolgere più ...