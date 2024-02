(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 Febbraio 2024. Aliquote fino al 45% e un tetto massimo per gli investimenti di ben 50 milioni di euro. Sarebbero queste le principali novità (confermate solo in parte da fonti ufficiali) introdotte dal decreto per ildi5.0, in arrivo nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri. Un tema caldo, quello

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale ha approvato , questa mattina, il Piano triennale per l’informatica e la transizione al digitale ... (anteprima24)

Approvato il Piano triennale per l’informatica e la transizione digitale dalla Giunta di Benevento . Scaricalo La Giunta comunale ha Approvato , ... (puntomagazine)

Transizione energetica, un volano per economia e lavoro «Quando si parla di transizione energetica, si pensa spesso, con paura, a ciò che si crede potrebbe sottrarre, non a ciò che aggiungerà. Il primo timore è per ...

Piano Transizione 5.0: la spinta della finanza agevolata aumenta l’impatto sulle imprese con agevolazioni oltre il 40% Milano, 14 Febbraio 2024. Aliquote fino al 45% e un tetto massimo per gli investimenti di ben 50 milioni di euro. Sarebbero queste le principali novità (confermate solo in parte da fonti ufficiali) in ...

Piano triennale per l’informatica 2024-2026: ecco il futuro del digitale pubblico Dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 emergono punti focali rilevanti per il prossimo futuro del digitale nel settore pubblico. E' il primo piano sotto il Gove ...