Piano Transizione 5 0 | la spinta della finanza agevolata aumenta l' impatto sulle imprese con agevolazioni oltre il 40%

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) - Milano, 14 Febbraio 2024. Aliquote fino al 45% e un tetto massimo per gli investimenti di ben 50 milioni di euro. Sarebbero queste le principali novità (confermate solo in parte da fonti ufficiali) introdotte dal decreto per ildi5.0, in arrivo nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri. Un tema caldo, quello del decreto5.0, che promette di essere una vera e propriaper il processo di innovazione egreen delle. E sebbene una parte degli incentivi promessi sia già disponibile grazie aldi4.0, a cui si sommano le nuove misure 5.0, leche mirano a rimanere competitive non dovrebbero farsi scappare l'occasione di sfruttare le. I vantaggi crescono soprattutto se si parla didi piccole e medie dimensioni perché, stando alle indiscrezioni pubblicate da Il Sole 24 Ore, agli investimenti fino a 2,5 milioni di euro sarebbero destinate le aliquote agevolative maggiori (dal 35% al 45%). Per il momento le percentuali non sono certe, ma il tetto massimo di 50 milioni di euro per gli investimenti è stato confermato dal Ministro Adolfo Urso. Leitaliane hanno quindi ampio margine di manovra per ottimizzare i processi aziendali e produttivi beneficiando delle5.0, potenziate anche dalla revisione del PNRR con l'erogazione di nuove risorse dal programma RePowerEU. La grande attenzione mediatica dedicata alle nuove misure di supporto alleci dice quanto lasia diventata importante nel nostro Paese. Non solo a fronte delle misure erogate in conseguenza di calamità e disastri naturali che hanno colpito diverse regioni nell'ultimo anno, ma anche per la natura intrinseca di queste misure, progettate proprio per risanare le criticità dei vari settori e territori in difficoltà . Non c'è quindi da stupirsi che sempre piùdel Sud Italia ricorrano ai servizi di società specializzate per ottenere contributi e. Una tendenza confermata anche dai dati ufficiali di Golden Group, società dia cui nel 2023 si sono rivolte circa 1.700 aziende per l'accesso ai fondi pubblici. I dati evidenziano un maggiore ricorso allada parte delle società con sede nei territori di Lazio, Abruzzo e Campania, con un incremento del +119% rispetto al 2022. Il dato è riconducibile alle misure destinate alle regioni del Sud che sono alimentate (o potenziate) dal PNRR: un ricco ecosistema di misure nazionali, bandi regionali e camerali che intercettano praticamente ogni settore dell'economia italiana. Se si considera che, stando ai dati precedenti, nel 2023 questehanno ottenuto in media 150.000 euro a testa grazie a contributi e, con i nuovi aiuti del decreto5.0 il settoresi fa più appetibile che mai. Leche hanno intenzione di investire per ammodernare i macchinari e migliorare i processi possono quindi iniziare a pianificare gli interventi fin da subito per essere pronte al momentopubblicazione dei bandi, che spesso prevedono tempi stringenti per la presentazionedomanda e la produzionerelativa documentazione. Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl