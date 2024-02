Piano Energetico Nazionale Ulgiati UGL | Attivato confronto periodico tra il MASE e le parti sociali

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “In merito agli aspetti occupazionali edel PNIEC, l’UGL ritiene che l’innovazione e la collaborazione con il mondo scientifico ed universitario siano la chiave del cambiamento in atto e che non esista una soluzione unica per realizzare la transizione in corso”. Lo ha dichiarato Luigi Ulgiat