Piani dei Resinelli | uomo di 76 anni precipita per dieci metri e muore

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Mandello Lario (Lecco), 14 febbraio 2024 – Tragedia poco dopo le 15 aidei, la nota e frequentatissima località montana lecchese delle prealpi lombarde. Qui, undi 76to mentre camminava lungo il sentiero Cermenati: un volo di oltre 10che gli è costato la vita. Quando i soccorritori sono arrivati tra le rocce, luogo impervio, l’anziano era ormai morto. Constatato il decesso, sono iniziate le manovre per il recupero del corpo. In azione l’elisoccorso, gli uomini del socorso alpino e i carabinieri.

