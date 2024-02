Pia Lanciotti | chi è il fidanzato dell’attrice di Mare Fuori | “Vivo in campagna con lui e nove gatti”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pia, attrice di successo di serie come Sopravvissuti eha un, uomo lontano dal mondo dello spettacolo con quale convive in. Pia, ilL’artista sarà ospite oggi a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda su Raiuno, dove presenterà i nuovi episodi della quarta stagione di. Nata a Battipaglia nel 1975, si appassiona sin da bambina alla recitazione quando a soli quattro anni rimane folgorata da Cyd Charisse e decide di voler “fare quello”. Studia danza classica ed a 16 anni sostiene il provino per accedere al Piccolo Teatro di Milano, ma non venne ammessa. Ritenta il provino due anni dopo e dopo aver superato l’esame si trasferisce a Milano.Il ...

Mare Fuori 4, guida e la trama della seconda parte Mare Fuori 4, guida e riassunto parte 2: trama e spoiler episodi 7-14 nella parte 2 della quarta stagione dal 14 febbraio su RaiPlay.

Mare Fuori: la quarta stagione al via su Rai 2 con diversi colpi di scena Dopo il rilascio dei primi sei episodi in anteprima assoluta su RaiPlay, la quarta stagione di Mare Fuori debutta su Rai 2. L’appuntamento è previsto per domani, mercoledì 14 febbraio 2024, in prima s ...

Mare Fuori andrà in onda su Rai2 dal 14 febbraio Dal prossimo 14 febbraio in prima serata su Rai 2 andrà in onda la quarta stagione di "Mare fuori", la serie che racconta le ...