Petrobras | rischio aumento prezzo petrolio per la crisi in Yemen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ll presidente del colosso energetico brasiliano, Jean Paul Prates, in visita nei Paesi arabi, ha affermato che se lanellodovesse aggravarsi, potrebbe avere un impatto sulinternazionale del. Il Ceo ha detto a Cnn Brasil che la guerra tra Israele e Hamas non dovrebbe avere grandi contraccolpi sullo scenario del mercato petrolifero internazionale, mentre "un intensificarsi della situazione nellopotrebbe causare un'impennata del". Negli ultimi giorni Prates ha incontrato, tra gli altri, l'amministratore delegato del fondo di investimento Mubadala, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, ad Abu Dhabi, mentre in Kuwait si è riunito con le autorità della Kuwait Petrolium.