Personale ATA | 9 154 pensionamenti nel 2023 24 | meno 4 24% rispetto al 2022 23 I dati per Regione

Le condizioni in cui Ilaria Salis è stata presentata in tribunale a Budapest hanno indignato l’opinione pubblica italiana, ma le carceri italiane ... (metropolitanmagazine)

Sant'Antimo (Napoli), i figli rivelano al padre: "Mamma ti tradisce" | Lei li picchia e li insegue con un le forbici: arrestata Lo scatto d'ira della donna Al 112 era arrivata una richiesta di aiuto per una lite in famiglia e, quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato un uomo e i suoi due figli che erano scap ...

Violento frontale tra auto, una si ribalta in una scarpata e va a fuoco: morto un trentenne, grave una donna Il tragico scontro ha avuto luogo a Montecchia di Crosara nella serata di martedì. In via Lauri sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per il conducente non c'era nulla da fare ...

Carcere Avellino: Polizia Penitenziaria sequestra sostanze stupefacenti destinate ai detenuti Carcere Avellino: Polizia Penitenziaria sequestra sostanze stupefacenti destinate ai detenuti Brillante operazione del Reparto della Polizia Penitenziaria di Avellino. A ...