Perseguita la ex vestito da fantasma a Gallipoli | il video incastra lo stalker

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Minacce, atti intimidatori e, per finire, una persecuzione trada, ecco la costante e maniacale attività di stalking che un uomo, a, ha messo in atto ai danni della sua ex moglie. Almeno fino a quando le sue “apparizioni” poco spettrali non sono state riprese da una telecamera. Come si vede nelqui sotto, l’uomo nascosto sotto un lenzuolo bianco, tira dei sassi alle finestre dell’abitazione della ex. A denunciarlo è la figlia della donna che inizia a parlare di questi fatti suoi social con un lungo post che, evidentemente, è riuscito a muovere una giustizia troppo lenta quando si tratta di violenza di genere. “Mia madre è vittima di stalking, minacce ed è diffamata, calunniata, privata della propria libertà, a causa di una relazione finita e non condivisa. La ...