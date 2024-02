Percorsi 30 CFU per docenti già in possesso di altra abilitazione specializzazione sostegno | preadesioni fino al 26 febbraio al Conservatorio di Torino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il“Giuseppe Verdi” diinforma che con Decreto del 7/02/2024 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha accreditato l'Istituzione per l’erogazione dei corsi per l’acquisizione dei 60 cfa, ai sensi del DPCM 4/08/2023 (Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale deidelle scuole secondarie di primo e secondo grado). L'articolo .

Arrivano nuovi aggiornamenti sui Percorsi abilitanti per i futuri insegnanti. A quasi due anni dal decreto 36/2022, legato al PNRR, una nuova ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, se ne attende l'avvio ma è già febbraio 2024 e non sarà possibile rispettare la data del 28 febbraio, che il ... (orizzontescuola)

Per corsi abilitanti da 60 e 30 CFU, compresi i corsi per "docenti ingabbiati" ossia i docenti che vogliono conseguire un'altra abilitazione o i ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: gli aspiranti docenti ormai da mesi sono in attesa dei bandi per la partecipazione ai corsi. Ci ... (orizzontescuola)

Iscrizioni scuola 2024-2025: cosa hanno scelto gli studenti e com’è andato il Made in Italy Ci sono i dati relativi alle scelte degli studenti per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola per l’anno 2024-2025. Le preferenze.

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, 38 le richieste di accreditamento respinte. Chi perderà la possibilità di abilitarsi Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: gli aspiranti docenti ormai da mesi sono in attesa dei bandi per la partecipazione ai corsi. Ci sarà ancora da attendere, anche se un primo ...

Percorsi abilitanti docenti, le classi di concorso approvate per ogni ateneo – [AGGIORNATO con Ferrara ed Europea di Roma] Dopo anni di attesa stanno prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione ... oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti ...