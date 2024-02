Perché la storia di Mary Bowers è ancora attuale dopo più di dieci anni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Essere investiti da un’automobile o un mezzo pesante mentre si va al lavoro, a scuola o all’università, in bicicletta. È successo a tantissime persone e, senza un cambio di passo nella gestione della sicurezza stradale, continuerà a succedere frequentemente. In Italia, nel 2023 sono morte quasi duecento persone in bici e più di quattrocento a piedi: non sono fatalità casuali, ma il risultato di una serie di scelte (o “non scelte”) del mondo politico. Non si tratta incidenti, ma di scontri.questa premessa, facciamo un passo indietro al 4 novembre 2011, quando, giovane giornalista del quotidiano britco Times, fu travolta da un camion di trenta tonnellate mentre pedalava verso la redazione di Londra. Quel giorno aveva ventisette ...