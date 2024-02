Perché il nuovo sito lanciato da Harry e Meghan Markle farà arrabbiare la royal family

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il principehannoil loro. Dallo stile minimalista e ancora in parte vuoto, sussex.com andrà a sostituire il noto Archewell per supportare le attività di business e filantropiche della coppia. C’è però un problema: accanto ai loro nomi, infatti, i due hanno apposto la dicitura “Duca e Duchessa di Sussex”, il che potrebbe essere considerata una contravvenzione agli accordi presi con la defunta regina Elisabetta sul non usare i titoli a scopi commerciali. Già nel 2020, infatti, dopo l’allontanamento dei due dalla famiglia reale britannica e la loro rinuncia al titolo di altezze reali, la regina aveva vietato alla coppia l’uso della denominazione ‘Sussex’ a fini non legati alle attività di Buckingham Palace, dunque anche ...