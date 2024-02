Perché i capitali sono fuggiti dalla Cina secondo l’Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è un grande vuoto di fiducia dietro le precipitose fughe die investitorimesi che il Dragone deve fare i conti con un addio su larga scala dei fondi, soprattutto stranieri, che non sembrano avere più alcun motivo di rimanere. Le ragioni, come raccontato da questa testata,molte: dal collasso del comparto immobiliare, alle cicliche ingerenze del partito, passando per la crisi di liquidità delle piccole banche, germe di un contagio più diffuso.però ha provato a fare la sua lettura. “Il crollo di lunga durata delle azioni cinesi ha spazzato via trilioni di dollari di investimenti e ha inferto un altro colpo a un’economia afflitta da crisi immobiliare, crescita lenta e deflazione”, è l’incipit di un report firmato da ...