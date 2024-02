Perché avevamo bisogno di Past Lives

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Il cinema è la vita senza le parti noiose“. Così disse un certo Alfred Hitchcock. Eppure a volte c’è un cinema che la vita la imita alla perfezione. Con i suoi tempi morti, con le sue attese, i silenzi e i gesti. Ce ne siamo accorti guardando lo splendido. Un film delicato e struggente, che finalmente arriva la cinema dal 14 febbraio, forte di due nomination ai Premi Oscar come Miglior Film e come Miglior Sceneggiatura Originale. Un film sul bene che sopravvive all’innamoramento, scritto e diretto con impressionante tatto e consapevolezza dall’esordiente Celine Song. Regista che ha basatoproprio su un preciso momento della sua vita, un’esperienza davvero vissuta come una specie di grande epifania. Song l’ha raccontata così: “Ero seduta lì tra questi due uomini che mi amavano in modi diversi, in ...