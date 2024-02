Per la tragedia di Rigopiano condannato l' ex prefetto di Pescara 

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - La Corte d'Appello dell'Aquila haalla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione l'exdi Pescara Francesco Provolo per ladi. L'accusa aveva chiesto per lui la condanna a 12 anni. Nel processo di primo grado Provolo era stato assolto.

