Per gli adolescenti i comportamenti lesivi e violenti nelle relazioni sentimentali sono segno di amore I dati dell' indagine Save the Children Ipsos

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 43% degliritiene che una ragazza possa sempre evitare un rapporto sessuale non voluto e il 29% che le vittime di una violenza possano provocarla con il modo di vestire. Appare preoccupante il rapporto sulla violenza on-lifeintime train Italia realizzata dathein collaborazione con. L’, intitolata “Le ragazze stanno bene?sulla violenza di genere onlife in adolescenza” è stata diffusa dall’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio, alla vigilia di San Valentino. ...