Pensioni Quota 103 e Opzione donna docenti e ATA | domande entro il 28 febbraio CIRCOLARE

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicata laministeriale n. 16553 del 14con le indicazioni sulla riapertura delledie ATA per103 e. La, condivisa con Inps, fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 136, 138 e 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), e le integrazioni allan. 54257 del 18 settembre 2023. L'articolo .

Diversi sono gli elementi che incidono sull’età di pensionamento, e in un recente articolo il Corriere della Sera ha provato a fornire una ... ()

In arrivo la nota , da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riguardo le nuove direttive operative per l'accesso al trattamento di ... (orizzontescuola)

Se sono nato nel 1965 quando vado in pensione nei diversi casi (donna, uomo, precoci, usuranti, disoccupato) Quali sono le categorie di persone che possono andare in pensione quest’anno pur essendo nate nel 1965: le possibilità previste ...

Pensioni, come cambiano gli importi a marzo e aprile tra addizionale comunale, rivalutazione e taglio dell'Irpef A marzo alcuni cedolini della pensione stanno per cambiare. Nei comuni in cui è aumentata l'addizionale comunale, infatti, inizierà ad essere applicato l'acconto ...

Superbonus, gli investimenti ammessi arrivano a 107 miliardi, ci sono anche 241 mila villette (e 8 castelli) Gli investimenti ammessi al Superbonus hanno superato quota 107 miliardi di euro, arrivando a 107,048 miliardi al 31 gennaio 2024. È quanto emerge dagli ultimi dati Enea relativi al mese di gennaio ...