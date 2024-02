Pensioni | ecco come cambiano gli importi a marzo e aprile

Buone notizie per i pensionati, sono previsti ulteriori aumenti sugli assegni. ecco la data e gli importi Ci sono interessanti novità per coloro che ... (cityrumors)

Pensioni, come cambiano gli importi a marzo e aprile tra addizionale comunale, rivalutazione e taglio dell'Irpef Quindi ad esempio per l'addizionale comunale, per i pensionati residenti nelle città in cui è aumentata da quest'anno, vedranno un aggravio sulle pensioni, che le farà scendere, a partire dalla ...

Riscatto laurea agevolato, quest’anno costerà di più: le novità Riscatto laurea agevolato: previsto un aumento da circa 5.776 euro a 6.100 euro all’anno: già nel 2023 c’era già stato un balzo del 7,8% .

Pensioni, perché a marzo 2024 sono più basse A marzo, le pensioni subiranno una riduzione a causa dell’applicazione delle addizionali comunali in acconto, come previsto dalla normativa. Questo potrebbe rappresentare un onere maggiore per alcuni ...