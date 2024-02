Pensione medici ospedalieri | spostata a 72 anni l’età massima La misura è temporanea

Tra gli emendamenti in pole position per l’approvazione nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera ci sono diverse novità per i ... (ilsole24ore)

Medici di famiglia : nel 2024 altri 50 in pensione. E «vocazioni» in calo

I DATI. In tutta la Lombardia sono previste 506 uscite. E all’ultimo test per il corso triennale di formazione hanno partecipato in 344 per 416 ... (ecodibergamo)