Pensionamenti docenti 2023 24 | saranno 21 300 | meno 13 08% rispetto al 2022 23 Ecco i dati per Regione | Campania in testa | seguita da Lombardia e Sicilia I grafici

Pensionamenti in calo, si resta più anni al lavoro. Nel 2022 sono stati 24.531, 3,209 in meno . Analizziamo il dato per Regione nel 2023 e mettiamolo ... (orizzontescuola)

A settembre 31mila pensionamenti, di cui 22mila docenti e 9mila Ata. Anief: numeri in crescita rispetto alla media dell’ultimo periodo Oltre 31 mila lavoratori della scuola potrebbero lasciare il servizio a settembre per essere collocati in pensione: il dato è stato fornito in questi giorni dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ...

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, compresi corsi per “docenti ingabbiati”. Ecco il MODELLO di DECRETO [PDF]. Cosa manca ancora Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, compresi i corsi per “docenti ingabbiati” ossia i docenti che vogliono conseguire un’altra abilitazione o i docenti in possesso di specializzazione. Oggi un nuovo ...

Sostegno, ecco la proposta della UIL per garantire docenti specializzati agli alunni con disabilità La UIL Scuola Rua ha proposto una procedura per garantire quanto più possibile docenti specializzati sul sostegno agli alunni con disabilità.